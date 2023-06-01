ОПЕК не будет вводить дополнительных ограничений добычи на июньском заседании

ОПЕК и союзники картеля, вероятно, не будут вводить более масштабных ограничений добычи на заседании, замеченном на воскресенье, несмотря на снижение цен к 70 долларам за баррель.

ОПЕК и союзники картеля, вероятно, не будут вводить более масштабных ограничений добычи на заседании, замеченном на воскресенье, несмотря на снижение цен к 70 долларам за баррель.

Как передает Report, об этом четыре источника в ОПЕК+ сообщили Reuters.

На ОПЕК+ приходится примерно 40% мировой добычи нефти и 60% мирового экспорта. Это означает, что решения альянса могут оказывать значительное влияние на нефтяные цены.

На фоне ухудшения перспектив экономики некоторые страны ОПЕК+ в апреле решили ввести дополнительные ограничения добычи, которые будут действовать с мая и до конца года.

В начале октября прошлого года картель решил сократить добычу на 2 млн баррелей в день по сравнению с уровнем августа 2022 года. Совокупное сокращение добычи ОПЕК+ теперь составляет 3,66 млн баррелей в день.

В последнее время производство нефти картеля ниже целевого уровня из-за ограниченных добывающих мощностей в Нигерии и Анголе.

Согласно опросу Reuters, нефтедобыча Нигерии и Анголы в совокупности на 600 тыс. баррелей в день ниже установленных квот. Кроме того, в прошлом месяце добыча Ирака была на 220 тыс. баррелей в день ниже целевого уровня из-за перебоев с поставками из Иракского Курдистана.

Благодаря неожиданному решению ОПЕК+ о сокращении добычи, принятому в апреле, котировки нефти Brent подскочили примерно на 9 долларов за баррель и превысили 87 долларов за баррель. Между тем позже цены опустились ниже 73 долларов за баррель ввиду сомнений в устойчивости мирового экономического роста и его влияния на спрос на топливо.

"В настоящее время не ожидается изменений в добыче по итогам заседания, однако, как и всегда, в зависимости от настроений некоторых участников альянса все может измениться", - отметил один источник в ОПЕК+. Это мнение поддержали другие три источника, которые предпочти остаться анонимными.

По словам двух источников в ОПЕК+, пока слишком рано говорить о возможном исходе заседания.