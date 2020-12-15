ОПЕК назвал факторы влияния на спрос на нефть в 2021 году

Рост числа заражений и растущая неопределенность сделали восстановление мировой экономики более хрупким, и теперь прогнозируется снижение мирового ВВП на 4,2% в 2020 году

ОПЕК включил в число факторов, которые будут влиять на спрос на нефть в 2021 году наряду с пандемией COVID-19 политику новой администрации США, переговоры по Brexit, а также текущие торговые переговоры.

Как передает Report, об этом говорится в ежемесячном обзоре картеля.

Согласно обзору, после пандемии рост мировой экономики значительно восстановился в третьем квартале 2020 года, причем восстановление было поддержано главным образом исключительными бюджетными и денежно-кредитными стимулами, а также ослаблением мер изоляции к концу второго квартала.

Кроме того, накопленные во время пандемии сбережения, в основном в странах ОЭСР, создали прочную основу для восстановления потребления, а также роста мировой торговли и инвестиций, полагают в ОПЕК. В последнее время рост числа заражений и растущая неопределенность сделали восстановление мировой экономики более хрупким, и теперь прогнозируется снижение мирового ВВП на 4,2% в 2020 году.

"В следующем году прогнозируется рост мирового ВВП на 4,4%. Этот отскок будет происходить главным образом за счет стран с формирующимся рынком и развивающихся стран, особенно в Азии. Фактическая траектория роста будет во многом зависеть от неопределенностей, связанных с развитием COVID-19, политикой новой администрации США и переговорами по Brexit, а также текущими торговыми переговорами", - говорится в отчете.

"Недавние новости о возможности программ вакцинации в большинстве стран с крупной экономикой подтверждают текущий прогноз, который предполагает, что вакцинация будет постепенно доступна во всем мире ко второму полугодию 2021 года. Более ранняя доступность позволит быстрее, чем ожидалось, перейти к нормализации", - полагают аналитики ОПЕК.

