ОПЕК+ может в любое время скорректировать условия соглашения

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Баку. 29 мая. REPORT.AZ/ Условия соглашения Организации экспортеров нефти (ОПЕК) и стран вне картеля могут быть пересмотрены в случае, если поставленная цель - сокращение запасов на мировом рынке нефти - не будет достигнута.

Как сообщает Report со ссылкой на Reuters, об этом сказал журналистам российский министр энергетики Александр Новак: "В любой момент мы можем собрать мониторинговый комитет, но планово каждые два месяца он собирается".

Накануне ОПЕК и несколько стран, не входящих в картель, договорились продлить сроки сокращения добычи на девять месяцев, до марта 2018 года, чтобы поддержать цены и ликвидировать избыток сырья на мировом рынке. Но инвесторов, которые рассчитывали на более масштабные меры ОПЕК, разочаровало решение нефтяного картеля. В день объявления пролонгации сделки цена фьючерса на нефть марки Brent упала на 5%. Однако на фоне заявлений Новака и вероятности резкого сокращения запасов нефти в США цены на нефть кратковременно стабилизировались. Сейчас Brent продается по 52,5 доллара за баррель, WTI – 49,7 доллара за баррель.