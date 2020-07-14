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ОПЕК: Доказанные запасы газа в Азербайджане выросли

ОПЕК: Доказанные запасы газа в Азербайджане выросли Данный показатель на 19,7% больше, чем в 2018 году
Энергетика
14 июля 2020 г. 12:24
ОПЕК: Доказанные запасы газа в Азербайджане выросли

По оценке ОПЕК, подтвержденные запасы газа Азербайджана в 2019 году составили 1,720 трлн кубометров.

Как сообщает Report, об этом говорится в ежегодном статистическом бюллетене ОПЕК.

Данный показатель на 19,7% больше, чем в 2018 году.

В отчете ОПЕК отмечается, что в 2015 году подтвержденные запасы газа в Азербайджане составили 1,284 трлн кубометров, в 2016 году - 1,277 трлн кубометров, в 2017 году - 1,270 трлн кубометров, в 2018 году - 1,435 трлн кубометров.

Согласно отчету, в 2015 году в Азербайджане было добыто 18 млрд кубометров, в 2016 году - 17,5 млрд кубометров, в 2017 году - 16,9 млрд кубометров, в 2018 году - 17,8 млрд кубометров, в 2019 году - 20,811 млрд кубометров коммерческого газа.

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Версия на английском языке OPEC: Azerbaijan's proven gas reserves reach 1.720 trillion cubic meters
Версия на азербайджанском языке OPEC: Azərbaycanın təsdiqlənmiş qaz ehtiyatları artıb

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