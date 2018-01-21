ОПЕК+ до июня должна определить новый целевой ориентир венской сделки

Баку. 21 января. REPORT.AZ/ Участники сделки ОПЕК+ по сокращению добычи нефти должны до июня определить для себя новый целевой ориентир.

Как передает Report, об этом журналистам заявил министр энергетики Саудовской Аравии Халид аль-Фалих.

"Мы должны точнее понять, что такое нормальный уровень, потому что средние запасы за 5 лет... Чем дольше мы достигаем этой цели, тем выше это значение. Я думаю, что одна из вещей, которую мы должны определить в ближайшие несколько месяцев до нашей встречи в июне, - это нашу настоящую цель", - сказал аль-Фалих.

В настоящее время основной целью сделки ОПЕК+ является снижение коммерческих запасов нефти и нефтепродуктов в мире до среднего значения за последние 5 лет.