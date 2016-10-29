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    СМИ: Оман готов обсудить снижение добычи нефти с ОПЕК и странами-экспортерами

    Представители страны заявили о готовности согласиться на снижение, не уточняя, на какой именно объем

    Баку. 29 октября. REPORT.AZ/ Представители Омана - крупнейшего из не входящих в ОПЕК производителей нефти - готовы обсуждать не только заморозку, но и снижение уровня добычи нефти в субботу в ходе встречи в Вене экспертов из стран-экспортеров нефти, входящих и не входящих в картель.

    Как передает Report, об этом сообщил РИА Новости источник в одной из иностранных делегаций на встрече.

    По его словам, ‎представители страны заявили о готовности согласиться на снижение, не уточняя, на какой именно объем.

    "При этом Оман ожидает аналогичных мер и от других стран", - добавил собеседник агентства.

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