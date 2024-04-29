Азербайджан может поставить в Болгарию дополнительные объемы энергоресурсов

Посол Азербайджана в Болгарии Гусейн Гусейнов обсудил с врио министра энергетики этой страны Владимиром Малиновым возможности поставок в Болгарию дополнительных объемов азербайджанских энергоресурсов.

Посол Азербайджана в Болгарии Гусейн Гусейнов обсудил с врио министра энергетики этой страны Владимиром Малиновым возможности поставок в Болгарию дополнительных объемов азербайджанских энергоресурсов.

Как передает Report , об этом дипломат сообщил на своей странице в соцсети Х.

Посол Г.Гусейнов подчеркнул, что были обсуждены вопросы поставок и транзита через Болгарию природного газа из Азербайджана.

"Обсуждено участие SOCAR в газификации Болгарии, возможность доставки дополнительных объемов энергоресурсов за счет развития зеленой экономики и стратегии зеленого перехода Азербайджана", - говорится в публикации.