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Азербайджан может поставить в Болгарию дополнительные объемы энергоресурсов

Азербайджан может поставить в Болгарию дополнительные объемы энергоресурсов Посол Азербайджана в Болгарии Гусейн Гусейнов обсудил с врио министра энергетики этой страны Владимиром Малиновым возможности поставок в Болгарию дополнительных объемов азербайджанских энергоресурсов.
Энергетика
29 апреля 2024 г. 21:39
Азербайджан может поставить в Болгарию дополнительные объемы энергоресурсов

Посол Азербайджана в Болгарии Гусейн Гусейнов обсудил с врио министра энергетики этой страны Владимиром Малиновым возможности поставок в Болгарию дополнительных объемов азербайджанских энергоресурсов.

Как передает Report, об этом дипломат сообщил на своей странице в соцсети Х.

Посол Г.Гусейнов подчеркнул, что были обсуждены вопросы поставок и транзита через Болгарию природного газа из Азербайджана.

"Обсуждено участие SOCAR в газификации Болгарии, возможность доставки дополнительных объемов энергоресурсов за счет развития зеленой экономики и стратегии зеленого перехода Азербайджана", - говорится в публикации.

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