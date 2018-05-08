Обнародован объем транспортированной по трубопроводу Баку-Супса нефти

Баку. 8 мая. REPORT.AZ/ С 1999 года по сегодняшний день по трубопроводу Баку-Супса транспортировано примерно 84 млн тонн нефти.

Как сообщает Report, об этом говорится в статье министра энергетики Азербайджана Пярвиза Шахбазова в газете "Азербайджан".

"Сданный в эксплуатацию в 1999 году Западный экспортный маршрут (Баку-Супса) стал первой линией, выведшей Азербайджан на мировой рынок по независимому маршруту и обеспечившей международную поддержку энергетической безопасности", - сказал министр.

По его словам, с начала разработки (1997 год) с блока месторождений "Азери-Чираг-Гюнешли" (АЧГ) до сих пор было добыто примерно 455 млн тонн нефти, 144,5 млрд кубометров газа.

П.Шахбазов отметил, что по нефтепроводу Баку-Тбилиси-Джейхан (БТД) до сих пор транспортировано в целом 359 млн тонн нефти.