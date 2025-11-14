Объем транспортируемой по БТД транзитной нефти сократился более чем на 24%

По магистральным нефтепроводам Азербайджана в январе-октябре текущего года транспортировано 30 млн 580,7 тыс. тонн нефти.

Как сообщает Report со ссылкой на Госкомстат, это на 4% меньше показателя аналогичного периода 2024 года.

За прошедший период 74,4% транспортировки осуществлялось по трубопроводу Баку-Тбилиси-Джейхан (БТД). По этому трубопроводу за 10 месяцев прокачано 22 млн 760,8 тыс. тонн нефти, что на 5,9% меньше по сравнению с январем-октябрем 2024 года.

За отчетный период 85,1% или 19 млн 369,1 тыс. тонн нефти, транспортированной по трубопроводу БТД, составила нефть, добытая в Азербайджане, а 14,9% или 3 млн 391,7 тыс. тонн - нефть, поступившая из Туркменистана и Казахстана.

В указанный период объем азербайджанской нефти, транспортированной по трубопроводу БТД, сократился на 1,7%, а объем нефти, поступающей из Туркменистана и Казахстана, - на 24,2%.