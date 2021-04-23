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Нулевой выброс углерода к 2040 году: Visa на пути к устойчивому развитию

Нулевой выброс углерода к 2040 году: Visa на пути к устойчивому развитию Новые обязательства Visa и переход в 2020 году на стопроцентное использование ВИЭ значительно укрепляют ее лидирующие позиции
Энергетика
23 апреля 2021 г. 12:30
Нулевой выброс углерода к 2040 году: Visa на пути к устойчивому развитию

Visa, мировой лидер в сфере платежей, объявила сегодня о планах выйти на нулевой уровень выбросов углерода к 2040 году.

Как передает Report со ссылкой на сообщение Visa, в 2020 году компания добилась полной углеродной нейтральности бизнес-процессов. Visa также планирует стать компанией, благоприятно влияющей на климатическую ситуацию в мире при помощи новых партнерств и расширения действующих инициатив для поддержки экологически устойчивой торговли и перехода на низкоуглеродную экономику не только в рамках своих бизнес-процессов, но и за их пределами.

«Visa привержена созданию экологически устойчивого будущего, — сказал Эл Келли, председатель и генеральный директор Visa. — Обязательство выйти на нулевой уровень выбросов и поддержка инициатив по устойчивому развитию в рамках работы нашего бизнеса — это конкретные шаги на пути к лучшему будущему для нашей планеты».

Нулевой уровень выбросов к 2040 году – на 10 лет раньше целей Парижского соглашения по климату

Чтобы достичь нулевого уровня выбросов к 2040 году, Visa недавно предприняла ряд шагов. Компания стала участником учрежденной Amazon и Global Optimism инициативы Climate Pledge, членом программы Всемирного фонда дикой природы (WWF) Climate Business Network для более быстрого достижения нулевого уровня выбросов. Взятые Visa обязательства соответствуют новым международным стандартам и предполагают совместную работу компании с поставщиками для сокращения значительной части выбросов парниковых газов, связанных с приобретаемыми компанией товарами и услугами. Кроме того, Visa обязалась в рамках инициативы Science Based Target установить научно обоснованный целевой показатель на уровне 1,5 градуса Цельсия. Новые обязательства Visa и переход в 2020 году на стопроцентное использование возобновляемой электроэнергии значительно укрепляют лидирующие позиции компании в области устойчивого развития.

«Во время Месяца Земли в этом году Visa использует возможности своей сети для ускоренного перехода к устойчивому развитию и содействия восстановлению экономики. Мы стремимся помочь созданию лучшего будущего для нашей планеты, — сказал Дуглас Сабо, директор по устойчивому развитию Visa. — Мы отдаем приоритет чистой энергии, устойчивому развитию, инвестициям в инновационные экологические инициативы и взаимодействию с представителями бизнеса и общественных организаций для поддержки работы по борьбе с изменениями климата».

Поддержка экологически устойчивой торговли

Visa расширяет действующие инициативы по предоставлению своих продуктов, услуг, сети, данных, платежного опыта и возможностей бренда для поддержки экологически устойчивой торговли и перехода к низкоуглеродной экономике. Сегодня компания объявила о начале сотрудничества с Кембриджским институтом лидерства в области экологически устойчивого развития. Партнерство позволит определить новые возможности использования инфраструктуры электронных платежей и сети Visa для обеспечения устойчивого развития в будущем. Мы планируем, что первые результаты совместной работы станут известны летом 2021 года.

Сотрудничество с Кембриджским институтом лидерства в области устойчивого развития дополняет работу Visa, которую она проводит в рамках своей сети, чтобы добиться глобального перехода на низкоуглеродные технологии. Она включает:

  • Партнерства для создания платежных карт из экологических материалов.
  • Глобальные инициативы в поддержку экологически-ответственного поведения, например, в сфере мобильности и путешествий.
  • Сбор и анализ данных для лучшего понимания торговыми компаниями стимулов и барьеров потребителей на пути к осознанной модели потребления.
  • Использование возможностей бренда Visa для стимулирования перехода миллионов потребителей к экологичному образу жизни.

Новые цели и инициативы Visa на пути к развитию устойчивой торговли способствуют укреплению позиции компании как лидера среди других платежных систем, который развивает стратегии по устойчивому развитию.

Подтверждение этого ­– присутствие Visa в следующих индексах: Dow Jones Sustainability North American Index, America’s Most Responsible Companies, 100 Best Corporate Citizens и 100 Most Just Companies.

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