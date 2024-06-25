НПЗ STAR вошел в тройку крупнейших предприятий Турции по итогам 2023 года

Нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) STAR, актив Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) в Турции, вошел в ТОП-3 крупнейших предприятий Турции 2023 года в рейтинге Стамбульской промышленной палаты (ISO).

Нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) STAR, актив Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) в Турции, вошел в ТОП-3 крупнейших предприятий Турции 2023 года в рейтинге Стамбульской промышленной палаты (ISO).

Об этом сообщает Report со ссылкой на агентство Anadolu.

Согласно исследованию "500 крупнейших промышленных предприятий Турции 2023 года", подготовленному ISO, звание крупнейшего промышленного предприятия Турции по итогам 2023 года сохранил НПЗ Turkiye Petrol Rafinerileri AS (TUPRAS) с объемом продаж от собственного производства в 484,2 млрд лир (14,7 млрд долларов).

Ford Automotive, занимавший в 2022 году третье место, поднялся на второе с объемом продаж в 238 млрд лир (7,220 млрд долларов).

Star Refinery, занимавший второе место в 2022 году, в прошлом году стал третьим с объемом продаж от производства в 226,8 млрд лир (6,88 млрд долларов).

В ТОП-10 также вошли Стамбульский аффинажный завод, Toyota Automotive, Oyak-Renault, Arcelik, Mercedes-Benz Turk AS, Gram Kıymetli Madenler A.S., Eregli Demir ve Celik Fabrikaları TAS.

НПЗ STAR введен в эксплуатацию 19 октября 2018 года и рассчитан на переработку таких сортов нефти, как Azeri Light, Kerkuk и Urals. Мощность завода составляет 13 млн тонн.

НПЗ обеспечивает сырьем нефтехимический комплекс Petkim и создает условия для выхода SOCAR на средиземноморский рынок со своим дизтопливом и авиакеросином, а также сырьем для химической промышленности.

SOCAR инвестировал в строительство и развитие НПЗ STAR около 7 млрд долларов.