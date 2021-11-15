НПЗ Китая в октябре восстановили производство нефтепродуктов

Суточный объем переработки сырой нефти в Китае в октябре вырос с самого низкого уровня более чем за год в предыдущем месяце. При этом нефтеперерабатывающие предприятия страны наращивают объемы производства на фоне высоких цен на топливо и устойчивого спро

Суточный объем переработки сырой нефти в Китае в октябре вырос с самого низкого уровня более чем за год в предыдущем месяце. При этом нефтеперерабатывающие предприятия страны наращивают объемы производства на фоне высоких цен на топливо и устойчивого спроса.

Как передает Report со ссылкой на Reuters, объем переработки в октябре составил 58,4 млн тонн. По данным Национального бюро статистики (NBS), опубликованным 15 ноября, это эквивалентно 13,75 млн баррелей в сутки, по сравнению с 16-месячным минимумом в 13,64 млн баррелей в сутки в сентябре.

По сравнению с октябрем 2020 года, производство снизилось на 3%, хотя общий объем перевалки за первые 10 месяцев 2021 года достиг 585,15 млн тонн, что на 5,2% больше, чем годом ранее.

Цены на нефтепродукты растут с середины августа в связи с повышенным спросом со стороны промышленных потребителей и ограниченным предложением. Оптовые цены на дизельное топливо и бензин на юге Китая выросли более чем на 30% к концу октября, когда Пекин объявил, что использует государственные резервы топлива.

Крупнейшая нефтеперерабатывающая компания в Азии — Sinopec Corp. — заявила, что на тот момент ее НПЗ работали на полную мощность, и что в октябре она увеличила выпуск дизельного топлива на 20% по сравнению с сентябрем. PetroChina, государственный нефтеперерабатывающий завод №2, в октябре также увеличил поставки дизельного топлива.

Поддерживаемые государством нефтеперерабатывающие предприятия заявили, что продолжат наращивать производство дизельного топлива до декабря.

Согласно данным, собранным китайской компанией Sublime Consultancy, операционные показатели независимых нефтеперерабатывающих предприятий в китайском нефтеперерабатывающем узле Шаньдун в конце октября составляли около 73% по сравнению с 68% в конце сентября.

«У нефтеперерабатывающих предприятий есть хорошие стимулы для увеличения объемов производства, поскольку маржа переработки остается высокой на фоне высоких цен на дизельное топливо и бензин. Но операционная деятельность может быть ограничена в конце ноября из-за зимней кампании по борьбе с загрязнением окружающей среды», — отмечают аналитики JLC Consultancy.

Данные NBS в понедельник также показали, что добыча сырой нефти в Китае в октябре составила 16,83 млн тонн, что на 3% больше, чем годом ранее. За первые 10 месяцев этого года объем производства вырос на 2,5% — до 166,19 млн тонн.

Добыча природного газа в Китае выросла в прошлом месяце на 0,5% по сравнению с предыдущим годом — до 16,5 млрд кубометров, а добыча в январе-октябре выросла на 9,4% — до 168,4 млрд кубометров.

В октябре 2021 года Китай импортировал 37,8 млн тонн нефти, или 8,9 млн баррелей в сутки. Это самый низкий показатель с сентября 2018 года.