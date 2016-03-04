Новак: РФ ожидает участия Баку и Астаны в предстоящей встрече с ОПЕК

Баку. 4 марта. REPORT.AZ/ "Список стран, которые примут участие во встрече стран-членов ОПЕК и других нефтедобывающих стран, пока не определен, во встрече могут принять участие Казахстан и Азербайджан".

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщил журналистам министр энергетики РФ Александр Новак.

"Ведутся консультации между странами ОПЕК и не-ОПЕК. Конкретный перечень стран я сейчас вам не скажу, потому что это будут решать непосредственно сами страны. Надеемся, что (примут участие - ред.) все страны-члены ОПЕК, из стран (не входящих в организацию - ред.) - Россия, Казахстан, Азербайджан, то есть те страны, которые являются экспортерами на сегодняшний день нефти", - сказал Новак.