G20 предложено создать механизм мониторинга рынка нефти

Странам G20 нужно вместе наладить эффективный механизм мониторинга и выработки мер реагирования на ситуацию на энергетическом рынке.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщил министр энергетики РФ Александр Новак.

"Необходимо вместе наладить эффективный механизм мониторинга и выработки необходимых мер реагирования и в этой ответственной работе должны принять участие все заинтересованные страны, в первую очередь те, кто принял на себя обязательства, направленные на балансировку рынка, а также профильные международные энергетические организации", - сказал Новак, выступая на открытии заседания министров энергетики стран "Большой двадцатки" (G20).Отметим, что целью встречи является обеспечение стабильности энергорынка и укрепления мировой экономики на фоне падения мирового спроса на энергоносители из-за эпидемии коронавируса. На страны G20 приходится до 70% мировой добычи нефти и до 80% ее потребления.