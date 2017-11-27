Новак: Практически все страны ОПЕК+ выступают за продление сделки о сокращении добычи

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Баку. 27 ноября. REPORT.AZ/ Практически все страны ОПЕК+ выступают за продление сделки о сокращении добычи нефти.

Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об заявил министр энергетики России Александр Новак.

"Что касается соглашения, позитивно сейчас достигаем тех целей, которые ставились в рамках подписания этого соглашения. Мы видим, что с рынка ушло примерно 50% излишков запасов нефти, мы видим, что цена на нефть сбалансировалась и вышла на достаточно приемлемый уровень в районе 60 и выше долларов за баррель марки Brent. Тем не менее, мы не достигли еще до конца цели по балансировке рынка и сегодня практически все страны за то, что необходимо еще продлить дополнительно сделку для того, чтобы достичь окончательных целей", - сказал Новак в интервью телеканалу РБК.

Напомним, что 30 ноября прошлого года страны ОПЕК договорились о сокращении добычи на 1,2 млн баррелей – до 32,5 млн баррелей в день. 10 декабря члены ОПЕК и 11 стран, не входящих в структуру, пришли к соглашению об ограничении добычи на 558 тыс. баррелей в день. 25 мая 2017 года в рамках 172-го заседания Совета министров ОПЕК достигнута договоренность о продлении срока соглашения до конца первого квартала 2018 года.