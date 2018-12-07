Нигерия не просила об освобождении страны от сокращения добычи нефти

https://report.az/storage/news/12f8fc0272f15d52a1848175096fb6c7/6d18d96c-acee-4127-9d22-2d520ecc23e9_292.jpg
Баку. 7 декабря. REPORT.AZ/ Нигерия не обращалась в ОПЕК с заявлением об освобождении страны от необходимости соблюдать квоты по снижению добычи нефти в рамках сделки ОПЕК+.
Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщил журналистам госминистр нефти Нигерии Ибе Качикву.
"Мы не обращались с этим вопросом", - сказал он, отвечая на вопросы журналистов.
Aydan TopçibaşevaАвтор новости