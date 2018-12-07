Нигерия не просила об освобождении страны от сокращения добычи нефти

Баку. 7 декабря. REPORT.AZ/ Нигерия не обращалась в ОПЕК с заявлением об освобождении страны от необходимости соблюдать квоты по снижению добычи нефти в рамках сделки ОПЕК+.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщил журналистам госминистр нефти Нигерии Ибе Качикву.

"Мы не обращались с этим вопросом", - сказал он, отвечая на вопросы журналистов.