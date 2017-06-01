Нефтяной сектор России может быть полностью приватизирован в ближайшие 7-8 лет

Баку. 1 июня. REPORT.AZ/ Нефтяной сектор РФ должен быть полностью приватизирован в ближайшие 7-8 лет, он и способен справляться с проблемами в отрасли без участия государства.

Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, такое мнение высказал на панельной дискуссии в ходе Петербургского экономического форума бывший министр финансов РФ, глава Центра стратегических разработок (ЦСР) Алексей Кудрин.

"Нефтяной сектор весь должен быть приватизирован в ближайшие 7-8 лет. Там не нужно нам сегодня государственных компаний. Государственный статус скорее приносит вред этим компаниям, чем положительный эффект", - считает он.

По мнению Кудрина, ключевая ставка ЦБ может снижаться на 0,5% раз в полгода при стабильном уровне инфляции в 4%. "Снижение инфляции в долгосрочной перспективе создает фундаментально новый фактор. Никуда ЦБ не денется, будет сокращать ставку в ближайшие несколько лет", - добавил он.