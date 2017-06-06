Нефтяная промышленность США может столкнуться с угрозой ураганов

Баку. 6 июня. REPORT.AZ/ Конец лета и начало осени этого года в США могут стать аномальным периодом, в ходе которого произойдет несколько крупных ураганов.

Как сообщает Report со ссылкой на Вести.Экономика, об этом свидетельствуют данные Национального управления океанических и атмосферных исследований (NOAA).

Это может стать потенциальной проблемой для нефтяных буровиков и нефтеперерабатывающих заводов в Мексиканском заливе.

NOAA считает, что шансы на "нормальный" сезон ураганов равны 45%, а шансы на нормальный и ниже нормального сезон составляют 35% и 20% соответственно. Фактически они сказали, что существует высокая вероятность в 70%, что в этот период произойдет от 11 до 17 серьезных штормов. Около 5-9 из них могут стать ураганами, 2-4 - крупными ураганами.

"Мы ожидаем много штормов в этом сезоне", - заявил Джерри Белл, ведущий сезонный синоптик в Центре прогноза климата NOAA.

В течение почти десятилетия в США наблюдалось затишье периода крупных ураганов. В 2005 году ураганы "Катрина" и "Рита", поразившие побережье Мексиканского залива в течение нескольких недель друг за другом, уничтожили 115 нефтяных платформ и повредили 52 других, что привело к почти полной остановке добычи нефти и газа на шельфе в заливе. Цены на нефть WTI выросли более чем на 20% в течение нескольких недель из-за перебоев - с 57 долларов в середине июля до 69 долларов за баррель 1 сентября через несколько дней после того, как шторм поразил прибрежные территории.