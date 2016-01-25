​Нефтетрейдер: Нефтяные котировки могут вырасти до 100 долларов/баррель

Баку. 25 января. REPORT.AZ/ В текущем году на мировом рынке нефтяные цены вырастут до 50 долларов за баррель. Как сообщает Report, об этом заявил известный нефтетрейдер и основатель фонда Andurand Capital Пьер Андюран в интервью Bloomberg.

Он считает, что в 2017 году цены могут достичь 70 долларов за баррель: "Мы живем в мире, где низкие цены на нефть сменяются высокими. Я на самом деле считаю, что котировки достигли дна. В текущем году нефтяные цены вырастут до 50, а в 2017 - до 70 долларов за баррель".

В интервью газете "Известия" П.Андюран заявил, что основной причиной роста нефтяных котировок в этом году станет сокращение поставок из стран, не входящих в ОПЕК.

Он также добавил, что в 2018 году нефтяные котировки могут вырасти до 100 долларов за баррель.