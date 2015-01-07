Нефть WTI подешевела на торгах в Нью-Йорке до минимума 2008 года

Баку. 7 января. REPORT.AZ/ Стоимость поставок в феврале техасской светлой нефти (WTI) уменьшилась на торгах в Нью-Йорке на 2,11 долларов (4,22%) до 47,93 долларов/баррель, в последний раз она находилась на этой отметке в период мирового финансового кризиса 2008 года.

"Наиболее естественно для нефтяных цен в настоящее время двигаться вниз, - отметил главный аналитик компании Confluence Investment Management Билл О'Грейди. - Нет никаких новостей, способствующих ее подорожанию. ОПЕК отказывается сокращать объем добычи и нет свидетельств, что это могут сделать государства, не являющиеся членами данной организации".

Как отметил аналитик Price Futures Group Фил Флинн, снижение нефтяных цен также связано с ростом запасов "черного золота" в американских хранилищах. "Запасы в США могут расти и дальше. Избыток предложения оказывает влияние на все происходящие процессы", - подчеркнул он.

На торгах в Европе нефть также подешевела. На лондонской Межконтинентальной бирже фьючерсных сделок стоимость февральских контрактов на поставки смеси Brent уменьшилась на 2,01 доллара (3,8%) и составила 51,10 долларов/баррель, сообщает Report со ссылкой на РБК.