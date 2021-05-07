Нефть падает в цене, но выходит в плюс по итогам недели

По итогам недели стоимость нефти марки Brent подорожало на 1,7%, WTI – на 1,4%

Мировые цены на нефть в пятницу вечером продолжают снижаться на фоне сложной ситуации с коронавирусом в Индии, но при этом готовятся завершить неделю ростом, свидетельствуют данные торгов.

Как передает Report со ссылкой на Prime, цена июньских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 0,41% — до 67,81 доллара США, майских фьючерсов на WTI — на 0,53%, до 64,37 доллара США за баррель.

Несмотря на трехдневное снижение, по итогам недели стоимость нефти обеих марок выросла. Так, сырье марки Brent подорожало на 1,7%, WTI – на 1,4%. Ожидания восстановления спроса в долгосрочной перспективе оказали поддержку котировкам.

"Сильное восстановление спроса во второй половине года в сочетании с хорошей производственной дисциплиной со стороны ОПЕК+, вероятно, приведет к значительному сокращению предложения и окажет поддержку ценам на нефть", — прокомментировал агентству Bloomberg аналитик Commerzbank Ойген Вайнберг (Eugen Weinberg).

В то же время на ближайшие перспективы спроса оказывает давление тяжелая эпидемиологическая обстановка в Индии. В стране фиксируется рекордный суточный прирост заболевших коронавирусом, ужесточаются карантинные меры в большинстве регионов. Ограничения на передвижения ввели власти 22 из 28 штатов страны и 3 из 8 союзных территорий.