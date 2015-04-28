Нефть на мировом рынке подешевела

Баку. 28 апреля. REPORT.AZ/ На мировом рынке стоимость нефти марки WTI (West Texas Intermediate) снизилась на 1,30% или 0,75 долларов и составила 56,99 долларов США.

Как сообщает Report, на биржах снижение также наблюдалось и в стоимости нефти марки Brent, которая подешевела на 0,03% или 0,02 долларов и составила 64,83 долларов/баррель.

Согласно прогнозам, если цена сырой нефти до конца года останется на таком уровне, средняя стоимость нефти за 2015-й год составит 65 долларов/баррель.