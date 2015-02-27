"Bank of America" прогнозирует снижение стоимости нефти до 30 долларов

Баку. 27 февраля. REPORT.AZ/ В ближайшие недели стоимость нефти сортов Brent и WTI может снизится до 30 долларов США. Как сообщает Report cо ссылкой на РБК, об этом заявил глава управления исследований биржевых товаров Bank of America Франсиско Бланш.

Он отметил, что ожидается очень быстрое пополнение запасов нефти в ближайшие несколько недель.

По его словам, ежедневное превышение предложения нефти над спросом на нее составляет примерно 1,4 млн. баррелей/день. Бланш подчеркнул, что если в нефтехранилищах закончится место, то цены отреагируют на это более бурно, чтобы уравновесить спрос и предложение. По его словам, "именно этого мы ожидаем в ближайшие недели".

Эксперт ссылается на данные Американского института нефти, которые показали, что запасы нефти в США выросли за неделю до 20 февраля на 8,9 млн. баррелей выше прогноза и составили 437 млн. баррелей. По оценке Бланша, запасы в плавучих нефтехранилищах на конец второй квартала могут составить от 50 до 100 млн баррелей по сравнению со 110 млн. баррелей в апреле 2009-го года во время финансового кризиса.

Аналитик по нефтепереработке IHS Energy Insight Премасиш Дас рассказал CNBC на прошлой неделе, что в США коммерческие нефтехранилища заполнены уже на 80%.

Он считает, что во втором квартале перенасыщение рынка сохранится и это приведет к дальнейшему накоплению запасов.