Нефть дорожает в пределах 1%

Мировые цены на нефть в понедельник днем показывают рост в пределах 1%, поддерживают котировки рисковые настроения фондовых рынков, а также ожидания по восстановлению спроса, свидетельствуют данные торгов.

Мировые цены на нефть в понедельник днем показывают рост в пределах 1%, поддерживают котировки рисковые настроения фондовых рынков, а также ожидания по восстановлению спроса, свидетельствуют данные торгов.

Как передает Report со ссылкой на на Prime, по состоянию на 14.15 (по бакинскому времени) цена августовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 0,91%, до 73,35 доллара США за баррель. Стоимость июльских фьючерсов на WTI поднималась на 0,79%, до 71,47 доллара США за баррель.

Нефть дорожает на фоне "позитивной динамики фондовых рынков и относительном отсутствии новостей по нефтяному сектору", считает аналитик DNB Markets Хельге Андре Мартинсен (Helge Andre Martinsen), которого цитирует газета Wall Street Journal.

В понедельник фондовые биржи Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в основном были закрыты, а индексы Южной Кореи и Японии завершили торги ростом. При этом индексы Европы в понедельник растут на фоне сильной макростатистики.

Вместе с этим трейдеры продолжают оценивать перспективы по нефтяному спросу на фоне постепенного восстановления экономики и продолжения вакцинации в мире. Кроме того, Международное энергетическое агентство (IEA) сообщало на прошлой неделе в своем ежемесячном докладе, что спрос на нефть превысит уровень до пандемии к концу 2022 года.