Нефть дорожает на снижении курса доллара

Цена июльских фьючерсов на Brent выросла до 67,62 доллара

Мировые цены на нефть в пятницу днем растут на ослаблении курса доллара, свидетельствуют данные торгов.

Как передает Report со ссылкой на Prime, по состоянию на 14.11 (по бакинскому времени) цена июльских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 0,85% — до 67,62 доллара США, июньских фьючерсов на WTI — на 0,86%, до 64,37 доллара США за баррель.

Рост цен на нефть происходит в пятницу днем на фоне слабого доллара, индекс которого (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) уменьшался на 0,22%, до 90,55 пункта. Инвесторы оценивают данные по годовой инфляции в США, которая ускорилась в апреле до 4,2% вместо ожидавшихся 3,6%. Снижение курса американской валюты делает сырьевые товары более привлекательными для покупки.

"Энергетический рынок получает выгоду от общего ралли после вчерашней широкомасштабной распродажи рисковых активов из-за опасений по поводу инфляции в США", — сказал агентству Bloomberg аналитик брокерской компании StoneX Group Кевин Соломон (Kevin Solomon).

Сдерживающим фактором роста цен на "черное золото" являются опасения по поводу спроса из-за распространения COVID-19 в Азии. По данным СМИ, ключевой импортер нефти — Индия — продолжает регистрировать более 300 тысяч случаев заболевания в день. Сингапур вновь введет ограничения, Япония планирует продлить ограничительные меры, а в Китае впервые за месяц были зарегистрированы случаи заражения коронавирусом.