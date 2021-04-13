Нефть дорожает на оптимизме вокруг роста спроса на сырье

Цена июньских фьючерсов на Brent достигла 63,62 долларов, а майских фьючерсов на WTI — 60 долларов

Мировые цены на нефть растут на 0,5% во вторник вечером, на оптимизме относительно роста спроса на сырье на новостях из Китая и ожиданиях по вакцинации, свидетельствуют данные торгов.

Как передает Report со ссылкой на Prime, по состоянию на 19.02 (по бакинскому времени) цена июньских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 0,54%, до 63,62 долларов США, а майских фьючерсов на WTI — на 0,5%, до 60 долларов США за баррель.

Инвесторы с оптимизмом восприняли статистику, согласно которой экспорт из Китая в марте вырос на 30,6% в годовом выражении, а импорт — на 38,1%. Китай является одним из крупнейших импортеров нефти, поэтому данные, свидетельствующие об улучшении экономической обстановки в этой стране, оказывают поддержку росту цен на нефть.

Кроме того, в странах по всему миру продолжается вакцинация, это улучшает перспективы восстановления экономики, что будет способствовать повышению спроса на нефть.

"Сегодня цены могут расти, но еще существует множество краткосрочных колебаний относительно вспышек COVID-19 и прогресса в области вакцинирования. Рынок в конце концов, надеется на то, что кампании вакцинации сделают свое дело и некоторые экономики вернутся в нормальное состояние к лету", — полагает аналитик Rystad Energy Луиз Диксон (Louise Dickson), чье мнение приводит агентство Bloomberg.

В ночь на среду Американский институт нефти (API) опубликует данные о запасах нефти в США за минувшую неделю. Позднее в среду минэнерго США сообщит официальные данные о запасах нефти в стране. Эксперты полагают, что показатель за минувшую неделю снизился на 2,2 миллиона баррелей.