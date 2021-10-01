Нефть дешевеет: ОПЕК+ может нарастить поставки сверх согласованных объемов

Цены на нефть снижаются в связи с перспективой того, что альянс ОПЕК+ может принять решение об увеличении добычи в ноябре. Это уменьшит опасения по поводу предложения, поскольку рост цен на газ побудит производителей электроэнергии перейти с газа на нефть

Цены на нефть снижаются в связи с перспективой того, что альянс ОПЕК+ может принять решение об увеличении добычи в ноябре. Это уменьшит опасения по поводу предложения, поскольку рост цен на газ побудит производителей электроэнергии перейти с газа на нефть.

Как передает Report со ссылкой на Investing.com, стоимость барреля декабрьской нефти марки Brent 1 октября к 9:42 (по бакинскому времени) составила 78,21 доллара США (-0,13%). Баррель ноябрьской нефти WTI продавался по 74,92 доллара (-0,15%).

Внимание рынка сейчас приковано к намеченной на следующий понедельник встрече Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) и союзников картеля — группе, известной как ОПЕК+. На ней производители обсудят, увеличивать ли в ноябре и декабре нефтедобычу более чем на 400 тыс. баррелей в сутки.

Четыре источника в ОПЕК+ сообщили, что группа рассматривает такую возможность без указания подробностей об объемах или датах в условиях, когда черное золото торгуется примерно на уровне 3-летнего максимума и растущего давления со стороны потребителей с целью увеличения предложения.

"С учетом высоких цен есть шанс, что они могут и дальше увеличить объемы производства", - сказал Хоуи Ли, экономист сингапурского банка OCBC. - Предстоящая в понедельник встреча ОПЕК+ будет иметь решающее значение для динамики цен на нефть на следующей неделе. Увеличение добычи сверх ранее согласованных 400 тыс. баррелей в сутки в краткосрочной перспективе принесет некоторое улучшение ситуации".

Что касается Соединенных Штатов, то как заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, озабоченность администрации Байдена высокими ценами на нефть была на повестке дня встречи советника по национальной безопасности Джейка Салливана и саудовского наследного принца Мохаммед бен Салмана в начале этой недели.

В условиях глобального роста цен на природный газ производители электроэнергии переходят на мазут или дизельное топливо вместо газа, что приводит к росту цен на нефть. Генераторы в Пакистане, Бангладеш и на Ближнем Востоке уже начали процесс перехода на другие виды топлива.

"Это говорит о том, что вопреки ожиданиям, на рынке нефти до конца года мы увидим высокий спрос", - отмечают сырьевые аналитики ING.