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Нефть дешевеет более чем на 1% на опасениях за спрос

Нефть дешевеет более чем на 1% на опасениях за спрос Давление на котировки сырья по-прежнему оказывают опасения за спрос в контексте продолжающейся пандемии коронавируса
Энергетика
16 августа 2021 г. 09:58
Нефть дешевеет более чем на 1% на опасениях за спрос

Мировые цены на нефть снижаются в понедельник утром на сохраняющихся опасениях за спрос в условиях пандемии коронавируса.

Как передает Report со ссылкой на Prime, об этом свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 9.07 (по бакинскому времени) цена октябрьских фьючерсов на нефть марки Brent снижалась на 1,05% — до 69,85 доллара США за баррель. Октябрьские фьючерсы на WTI дешевели на 1,08% — до 67,47 доллара США за баррель, сентябрьские – на 1,07%, до 67,71 доллара США.

Цены на нефть начинают неделю снижением после прошлой волатильной недели. Давление на котировки сырья по-прежнему оказывают опасения за спрос в контексте продолжающейся пандемии коронавируса. Заболеваемость в ряде стран, особенно в Азии, вновь начала расти, что вынуждает власти вводить новые ограничения на передвижения граждан.

Как отмечает основательница Vanda Insights в Сингапуре Вандана Хари (Vandana Hari), которую цитирует агентство Bloomberg, в основном негативная динамика связана с распространением штамма "дельта". Она полагает, что нефтяной рынок будет "метаться" до тех пор, пока не спадет волна заражений новым штаммом, особенно в Китае и США.

Кроме того, по словам Хари, летний бум путешествий и туризма в западных странах стихает, что также снижает спрос на нефть.

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Версия на английском языке Oil falling in price by over 1% on fears for demand

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