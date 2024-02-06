Названы сроки увеличения пропускной способности газопровода IGB

Компания ICGB, оператор интерконнектора Греция-Болгария (IGB), согласно предварительным техническим исследованиям, ожидает увеличения мощности трубопровода с 3 млрд куб. м до 5 млрд куб. м в год с четвертого квартала 2025 года для точки выхода в Стара Заг

Компания ICGB, оператор интерконнектора Греция-Болгария (IGB), согласно предварительным техническим исследованиям, ожидает увеличения мощности трубопровода с 3 млрд куб. м до 5 млрд куб. м в год с четвертого квартала 2025 года для точки выхода в Стара Загоре (Болгария) и с четвертого квартала 2026 года для точки выхода в Комотини (Греция).

Как сообщает Report со ссылкой на компанию, после тендерной процедуры в соответствии с Законом о государственных закупках, ICGB заключил договор с болгарской компанией на детальное проектирование газоизмерительной станции в Стара Загоре.

Отмечается, что это позволит расширить технические возможности станции и увеличить мощность газопровода до 5 млрд куб. м в год.