О нас

Названы сроки увеличения пропускной способности газопровода IGB

Названы сроки увеличения пропускной способности газопровода IGB Компания ICGB, оператор интерконнектора Греция-Болгария (IGB), согласно предварительным техническим исследованиям, ожидает увеличения мощности трубопровода с 3 млрд куб. м до 5 млрд куб. м в год с четвертого квартала 2025 года для точки выхода в Стара Заг
Энергетика
6 февраля 2024 г. 14:09
Названы сроки увеличения пропускной способности газопровода IGB

Компания ICGB, оператор интерконнектора Греция-Болгария (IGB), согласно предварительным техническим исследованиям, ожидает увеличения мощности трубопровода с 3 млрд куб. м до 5 млрд куб. м в год с четвертого квартала 2025 года для точки выхода в Стара Загоре (Болгария) и с четвертого квартала 2026 года для точки выхода в Комотини (Греция).

Как сообщает Report со ссылкой на компанию, после тендерной процедуры в соответствии с Законом о государственных закупках, ICGB заключил договор с болгарской компанией на детальное проектирование газоизмерительной станции в Стара Загоре.

Отмечается, что это позволит расширить технические возможности станции и увеличить мощность газопровода до 5 млрд куб. м в год.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке ICGB announces anticipated time for capacity expansion
Версия на азербайджанском языке IGB qaz kəmərinin tutumunun genişləndirilməsi vaxtı açıqlanıb

Экслюзивные новости

Посол: Болгария может существенно повысить ценность проекта Black Sea Energy
Посол: Болгария может существенно повысить ценность проекта Black Sea Energy
6 февраля 2024 г. 12:13
Сербский политолог: Азербайджан подходит к Армении с точки зрения политической эмпатии
Сербский политолог: Азербайджан подходит к Армении с точки зрения политической эмпатии
5 февраля 2024 г. 16:28
Дипломат: Смена правительства в Грузии не скажется на политике на Южном Кавказе
Дипломат: Смена правительства в Грузии не скажется на политике на Южном Кавказе
5 февраля 2024 г. 15:16
Председатели ЦИК зарубежных стран и главы наблюдательных миссий прибыли в Азербайджан
Председатели ЦИК зарубежных стран и главы наблюдательных миссий прибыли в Азербайджан
5 февраля 2024 г. 11:21
Названы самые популярные имена для новорожденных в Азербайджане
Названы самые популярные имена для новорожденных в Азербайджане
3 февраля 2024 г. 15:21
Политолог: Еврокомиссия во главе с Урсулой фон дер Ляйен игнорирует интересы стран ЕС и их граждан
Политолог: Еврокомиссия во главе с Урсулой фон дер Ляйен игнорирует интересы стран ЕС и их граждан
2 февраля 2024 г. 12:05
Суговушан готов к выборам
ФотоСуговушан готов к выборам
1 февраля 2024 г. 17:51
Грузинские политологи: Политическая обстановка в Грузии не скажется на отношениях с Азербайджаном
Грузинские политологи: Политическая обстановка в Грузии не скажется на отношениях с Азербайджаном
1 февраля 2024 г. 12:41
Политолог: Европейский Союз действует крайне иррационально по отношению к Азербайджану
Политолог: Европейский Союз действует крайне иррационально по отношению к Азербайджану
1 февраля 2024 г. 12:39
Обнародован список стран, где созданы избирательные участки для президентских выборов
Обнародован список стран, где созданы избирательные участки для президентских выборов
31 января 2024 г. 13:00

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi