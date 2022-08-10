Названы причины задержки с вводом в строй интерконнектора Греция-Болгария

Коммерческий регистр Болгарии выдал официальный отказ в регистрации изменений в системе управления ICGB AD. Приведенный довод является недостаточными данными для идентификации одного из членов Правления с греческой стороны, поскольку его имя по-разному пи

Некоторая задержка с вводом в строй интерконнектора между Грецией и Болгарией (IGB), по которому азербайджанский газ с месторождения "Шахдениз" должен поступать в Болгарию, носит технический характер и связана с несоответствием в документации.

Об этом Report сообщили в компании-операторе газопровода ICGB.

"Коммерческий регистр Болгарии отказал компании ICGB в регистрации изменений в ее менеджменте на основании того, что не смог идентифицировать одного из членов Правления с греческой стороны - его имя было по-разному написано на болгарском, греческом и английском языках. Для исправления несоответствия ICGB представил всю необходимую документацию, подтверждающую, что речь идет об одном и том же лице", - сообщили в компании в ответ на запрос Report, добавив, что ICGB по-прежнему надеется, что "процесс получит зеленый свет и будет завершен".

Регистрация в болгарском коммерческом реестре является очень важным элементом для выполнения требований сертификации со стороны национальных регуляторов Болгарии и Греции (EWRC и RAE), также одобрения Европейской комиссии. Сертификация, в свою очередь, необходима для начала коммерческой эксплуатации линии Греция-Болгария, сообщил оператор.

"Все наши усилия по-прежнему сосредоточены на достижении коммерческого запуска интерконнектора до начала отопительного сезона. ICGB тесно сотрудничает с подрядчиком и всеми соответствующими учреждениями в двух странах для скорейшего выполнения всех условий для начала коммерческой деятельности", - указали в ICGB.

По сообщению оператора, интерконнектор, который может почти полностью обеспечить внутреннее потребление природного газа в Болгарии, находится на завершающей стадии реализации и является проектом, относящимся к самым приоритетным.

"Принимая во внимание огромную национальную и международную важность IGB, учитывая текущую ситуацию в регионе, ICGB твердо убеждена, что все заинтересованные стороны признают этот проект высшим приоритетом. Проектная компания соблюдает все организационные и административные требования и сотрудничает как с болгарскими, так и с греческими учреждениями", - заявила компания.