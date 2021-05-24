Назван объем производства электроэнергии в апреле

На ветряных электростанциях выработано 31,12 млн кВт/ч, на солнечных электростанциях – 14,2 млн кВт/ч, на заводе по сжиганию твердых бытовых отходов - 73,42 млн кВт/ч

Производство электроэнергии по республике в апреле 2021 года составило 2 млрд 022,9 млн кВт/ч, что на 99,4 млн кВт/ч больше, чем в аналогичном периоде прошлого года.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Министерство энергетики Азербайджана.

Производство электроэнергии в январе-апреле составило 8 млрд 947,8 млн кВт/ч. Производство на ТЭС составило 8 млрд 388,7 млн кВт/ч (-46,5 млн), на ГЭС – 440,4 млн кВт/ч (+98,6 млн), из других источников (ВЭС, СЭС и БЗСТБО) – 118,7 млн кВт/ч (-1 млн кВт/ч). На ветряных электростанциях выработано 31,12 млн кВт/ч, на солнечных электростанциях – 14,2 млн кВт/ч, на заводе по сжиганию твердых бытовых отходов - 73,42 млн кВт/ч.

За 4 месяца ОАО "Азерэнержи" выработано 8 млрд 050,5 млн кВт/ч электроэнергии (ТЭС –7 млрд 655,7 млн, ГЭС - 394,8 млн), Государственной энергетической службой Нахчыванской АР - 115,9 млн кВт/ч (ТЭС - 62,7 млн, ГЭС – 40,2 млн, СЭС – 13 млн), независимыми электростанциями - 758,9 млн кВт/ч, ВЭС "Азеришыг" - 22,5 млн кВт/ч.