О нас
Report Georgia
Аудио новости

Назван объем производства электроэнергии в апреле

Назван объем производства электроэнергии в апреле На ветряных электростанциях выработано 31,12 млн кВт/ч, на солнечных электростанциях – 14,2 млн кВт/ч, на заводе по сжиганию твердых бытовых отходов - 73,42 млн кВт/ч
Энергетика
24 мая 2021 г. 14:43
Назван объем производства электроэнергии в апреле

Производство электроэнергии по республике в апреле 2021 года составило 2 млрд 022,9 млн кВт/ч, что на 99,4 млн кВт/ч больше, чем в аналогичном периоде прошлого года.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Министерство энергетики Азербайджана.

Производство электроэнергии в январе-апреле составило 8 млрд 947,8 млн кВт/ч. Производство на ТЭС составило 8 млрд 388,7 млн кВт/ч (-46,5 млн), на ГЭС – 440,4 млн кВт/ч (+98,6 млн), из других источников (ВЭС, СЭС и БЗСТБО) – 118,7 млн кВт/ч (-1 млн кВт/ч). На ветряных электростанциях выработано 31,12 млн кВт/ч, на солнечных электростанциях – 14,2 млн кВт/ч, на заводе по сжиганию твердых бытовых отходов - 73,42 млн кВт/ч.

За 4 месяца ОАО "Азерэнержи" выработано 8 млрд 050,5 млн кВт/ч электроэнергии (ТЭС –7 млрд 655,7 млн, ГЭС - 394,8 млн), Государственной энергетической службой Нахчыванской АР - 115,9 млн кВт/ч (ТЭС - 62,7 млн, ГЭС – 40,2 млн, СЭС – 13 млн), независимыми электростанциями - 758,9 млн кВт/ч, ВЭС "Азеришыг" - 22,5 млн кВт/ч.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Apreldə Azərbaycanda istehsal edilən elektrik enerjisinin həcmi açıqlanıb

Другие новости из категории

Назван объем экспортируемой Азербайджаном электроэнергии
Назван объем экспортируемой Азербайджаном электроэнергии
24 мая 2021 г. 15:32
Поступления по налогу на прибыль в нефтяном секторе выросли на 10%
Поступления по налогу на прибыль в нефтяном секторе выросли на 10%
24 мая 2021 г. 13:51
Цены на нефть растут из-за заминки в переговорах с Ираном
Цены на нефть растут из-за заминки в переговорах с Ираном
24 мая 2021 г. 11:20
Из порта Джейхан отгружено 80 млн баррелей нефти BTC
Из порта Джейхан отгружено 80 млн баррелей нефти BTC
24 мая 2021 г. 10:30
Объем прокачки нефти по BTC через территорию Турции снизился на 12%
Объем прокачки нефти по BTC через территорию Турции снизился на 12%
24 мая 2021 г. 10:26
Заседание техкомитета ОПЕК+ перенесли на конец мая
Заседание техкомитета ОПЕК+ перенесли на конец мая
23 мая 2021 г. 19:13
В Дубае началось промышленное производство зеленого водорода
В Дубае началось промышленное производство "зеленого" водорода
22 мая 2021 г. 11:41
Азербайджанская нефть выросла в цене
Азербайджанская нефть выросла в цене
22 мая 2021 г. 10:57
EIB выделил средства на интерконнектор для поставок газа по TAP в Сербию
EIB выделил средства на интерконнектор для поставок газа по TAP в Сербию
21 мая 2021 г. 17:40
Оглашены предварительные сроки поставок SOCAR ресурсов Роснефти в Украину
Оглашены предварительные сроки поставок SOCAR ресурсов "Роснефти" в Украину
21 мая 2021 г. 16:02

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi