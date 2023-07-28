Назначен новый гендиректор "Азеркимья"

Назначен новый генеральный директор производственного объединения "Азерикимья" Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR).

Назначен новый генеральный директор производственного объединения "Азерикимья" Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR).

Как сообщает Report со ссылкой на компанию, на эту должность назначен Эльнур Мамедли.

Он работает на предприятиях SOCAR более 17 лет, а последние 7 лет занимал различные руководящие должности в SOCAR Turkey.

Напомним, что в структуру "Азерикимья" входят этилен-полиэтиленовый завод (состоит из производств "ЭП-300", "Полимир-120", участки по производству изопропилового спирта, производству пара и электроэнергии) и ремонтно-строительное управление.