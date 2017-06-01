Натиг Алиев: Письмо президента США говорит о поддержке официальным Вашингтоном энергетической политики Азербайджана

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Баку. 1 июня. REPORT.AZ/ Азербайджан высоко оценивает письмо президента Дональда Трампа, отправленное по случаю открытия в Баку Международной конференции "Нефть и газ Каспия". Как сообщает Report, об этом сказал на конференции министр энергетики Азербайджана Натиг Алиев.

По его словам, письмо президента США говорит о поддержке официальным Вашингтоном энергетической политики Азербайджана: "Основной задачей, стоящей перед топливно-энергетическим комплексом страны, является удовлетворение потребностей населения. До сегодняшнего дня открыто 81 нефтегазовое месторождение. Из них на 61 осуществляется добыча, на 20 – еще не начата по различным причинам. Думаю, что уже в следующем году мы отметим добычу двухмиллиардной тонны нефти в истории Азербайджана".