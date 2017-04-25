Натиг Алиев: Мы можем продолжать поддерживать стабильный уровень добычи нефти, это в нашу пользу

© Report.az

Баку. 25 апрель. REPORT.AZ/ Решение о сокращении добычи нефти, принятое в декабре прошлого года, оправдало себя. Сейчас цена на нефть установилась в диапазоне 50-60 долларов.

Как сообщает Report, об этом сообщил журналистам министр энергетики Натиг Алиев.

По его словам, Азербайджан не возражает против продления данного соглашение: "Как вы знаете, 24 мая вновь соберутся представители ОПЕК и стран вне ОПЕК. На заседании будет заслушан доклад мониторинговой группы, обсуждены спрос на сырую нефть и тенденции глобальной экономики. Считаю, что, если мы хотим сохранить цены стабильными до конца года, можем продолжать поддерживать стабильный уровень добычи нефти. Это в нашу пользу".