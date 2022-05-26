Началась перегрузка иранской нефти с задержанного в Греции российского танкера

Началась перегрузка иранской нефти с задержанного в Греции танкера Lana под российским флагом на два танкера, арендованные США.

Началась перегрузка иранской нефти с задержанного в Греции танкера Lana под российским флагом на два танкера, арендованные США.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила в четверг греческая газета Kathimerini.

По данным издания, "выгрузка нефтяного груза с российского танкера (до недавнего переименования в Lana этот танкер носил название Pegas - прим. ТАСС) и его перевалка на второй танкер (ship to ship) началась во вторник после давления США, несмотря на то, что раздается много голосов, указывающих на то, что перегрузка нефти в закрытой бухте, такой как, например, залив Каристос [на острове Эвбея], не допускается по соображениям охраны окружающей среды".

Как пишет газета, в последние полтора месяца на юге острова Эвбея "разворачивается шпионско-дипломатический триллер". "В его центре находится танкер Pegas или Lana, который 14 апреля прибыл в залив Каристос из турецкого порта Мармарис, перевозя более 100 тыс. тонн нефти. Первоначально танкер был задержан по решению греческого управления по борьбе с отмыванием денег с обоснованием, что он принадлежит российскому "Промсвязьбанку", - пишет газета, отмечая, что в отношении этого банка были введены финансовые санкции после начала событий на Украине.

Спустя некоторое время власти отменили решение о задержании, однако судно осталось на якоре в порту Каристоса после вмешательства США из-за того, что Pegas или Lana уже был в черном списке США за транспортировку иранской нефти с лета 2021 года. В августе прошлого года танкер загрузил 108 тыс. тонн нефти с острова в Иране и с тех пор ищет покупателя", - утверждает издание.

В пресс-службе Министерства морского флота и островной политики Греции в четверг сообщили, что Греция передаст Соединенным Штатам иранскую нефть, которая перевозилась танкером Lana под российским флагом, который был задержан в Греции в середине апреля.