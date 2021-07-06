Началась добыча с юго-восточного крыла "Шахдениз-2"

Консорциум "Шахдениз" сегодня начал добычу с юго-восточного крыла глубиной 540 метров.

Консорциум "Шахдениз" сегодня начал добычу с юго-восточного крыла глубиной 540 метров.

Как сообщает Report со ссылкой на компанию BP-Azerbaijan, оператора проекта "Шахдениз", добыча на этом глубоководном крыле началась 30 июня 2021 года после успешного завершения всех подготовительных работ.

На крыле расположено четыре скважины. Максимального уровня добычи планируется достичь в третьем квартале 2021 года.

По словам регионального президента компании BP Гэри Джонса, благодаря юго-восточному крылу общий объем добычи возрастет примерно на 90 тыс. баррелей нефтяного эквивалента в день.