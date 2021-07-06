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Началась добыча с юго-восточного крыла "Шахдениз-2"

Началась добыча с юго-восточного крыла "Шахдениз-2" Консорциум "Шахдениз" сегодня начал добычу с юго-восточного крыла глубиной 540 метров.
Энергетика
6 июля 2021 г. 13:01
Началась добыча с юго-восточного крыла Шахдениз-2

Консорциум "Шахдениз" сегодня начал добычу с юго-восточного крыла глубиной 540 метров.

Как сообщает Report со ссылкой на компанию BP-Azerbaijan, оператора проекта "Шахдениз", добыча на этом глубоководном крыле началась 30 июня 2021 года после успешного завершения всех подготовительных работ.

На крыле расположено четыре скважины. Максимального уровня добычи планируется достичь в третьем квартале 2021 года.

По словам регионального президента компании BP Гэри Джонса, благодаря юго-восточному крылу общий объем добычи возрастет примерно на 90 тыс. баррелей нефтяного эквивалента в день.

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Версия на английском языке Shah Deniz 2 starts production from East South flank 
Версия на азербайджанском языке “Şahdəniz-2”nin  Şərq-Cənub cinahından hasilat başlandı

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