На проект АЧГ в первом квартале затрачено 362 млн долларов

Баку. 17 мая. REPORT.AZ/ В первом квартале 2018 года Азербайджанская международная операционная компания (АМОК) затратила 362 млн долларов на разработку блока месторождений "Азери-Чираг-Гюнешли" (АЧГ), расположенных в азербайджанском секторе Каспийского моря.

Как передает Report, об этом говорится в совместном сообщении оператора блока месторождений - компании BP-Azerbaijan с партнерами.

Операционные расходы на проект АЧГ составили примерно 102 млн долларов, капитальные расходы - 260 млн долларов.

В первом квартале операционные расходы на проект сократились в годовом исчислении на 8%, капитальные расходы – на 14 %.

Напомним, что соглашение о совместной разработке и долевом распределении добычи с блока месторождений АЧГ было подписано 20 сентября 1994 года в Баку. В феврале 1995 года учреждена Азербайджанская международная операционная компания (АМОК).

14 сентября 2017 года подписано измененное и вновь разработанное соглашение о совместной разработке и долевом распределении добычи с месторождений "Азери", "Чираг" и глубоководной части месторождения "Гюнешли" (АЧГ). Соглашение 31 октября было ратифицировано в Милли Меджлисе. Новое соглашение предусматривает разработку месторождения до 2050 года.

После утверждения соглашения долевое участие партнеров АЧГ распределено следующим образом: BP - 30,37%, AzACG (SOCAR) - 25,00%, Chevron - 9,57%, Inpex - 9,31%, Statoil - 7,27%, ExxonMobil - 6,79%, TP - 5,73%, Itochu - 3,65% и ONGC Videsh Ltd. (OVL) - 2,31%.