На месторождении "Умид" сдана в эксплуатацию новая высокодебитная скважина

Баку. 28 декабря. REPORT.AZ/ На месторождении “Умид” сдана в эксплуатацию новая высокодебитная газоконденсатная скважина №14.

Как сообщает Report со ссылкой на Госнефтекомпанию Азербайджана (SOCAR), бурение скважины начато в марте прошлого года в целях освоения месторождения и утверждения углеводородных запасов северо-западной части месторождения. Скважина пробурена до продуктивного пласта VII горизонта на глубину 6 352 м. Перфорационные работы проведены в интервале 6 317-6 282 м. Скважина сдана в эксплуатацию с суточным дебитом 600 тыс. кубометров газа и 100 тонн конденсата. В последующие дни планируется постепенное наращивание добычи и доведение скважины до оптимального режима. Добыча из скважины прогнозируется в объеме 1 млн. кубометров газа и 150 тонн конденсата: "Положительные результаты дают основание для проведения работ по установке новой платформы в целях привлечения к разработке северо-западной части платформы и полномасштабной разработке месторождения".

Отметим, что в настоящее время на месторождении “Умид” эксплуатируются скважины №10 и №12 с суточным дебитом 750 тыс. кубометров газа и 230 тонн конденсата.

SOCAR открыл газоконденсатное месторождении “Умид” в 2010 году. Это первое месторождение, открытое компанией в годы независимости. По первоначальным данным, углеводородные запасы “Умид” оцениваются в 200 млрд. кубометров газа и 40 млн. тонн конденсата.