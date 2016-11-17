На 70-километровом участке TAP завершены сварочные работы

Баку. 17 ноября. REPORT.AZ/ Завершены сварочные работы на участке протяженностью 70 км Трансадриатического трубопровода (TAP), призванного обеспечить поставки азербайджанского газа в Европу.

Об этом сообщает Report со ссылкой на страницу TAP в twitter.

Отмечается, что в течение 6 месяцев со дня закладки фундамента вдоль маршрута трубопровода уложено 102 км труб. За этот период очищено 178 км территории под трубопровод.

Напомним, что по трубопроводу TAP, являющемуся частью проекта Южный газовый коридор, на первоначальном этапе планируется поставлять в Европу 10 млрд. кубометров газа в год. На территории Кипой у турецко-греческой границы трубопровод будет присоединен к Трансанатолийскому трубопроводу (TANAP) и пройдет по территории Греции, Албании и дну Адриатического моря до Южной Италии.

Первые поставки азербайджанского газа с месторождения "Шахдениз" запланированы в начале 2020 года. Протяженность трубопровода - 878 км, из них 550 км пройдет по территории Греции, 215 км - Албании, 105 км - дну Адриатического моря, 8 км - Южной Италии. Самая высокая точка трубопровода будет расположена в горах Албании (1 800 м), самая низкая - на дне моря (820 м).

BP, SOCAR и Snam S.p.A. контролируют по 20% акций TAP, Fluxys - 19%, Enagas - 16% и Axpo - 5%.