Moodys огласил факторы, влияющие на поддержание высоких цен на нефть в среднесрочной перспективе

Международное рейтинговое агентство Moody`s прогнозирует среднегодовую цену на нефть на уровне 60 долларов за баррель.

Как передает Report, об этом сказал старший аналитик рейтингового агентства по кредитной политике Денис Перевезенцев в ходе проходящей в четверг в Баку ежегодной конференции Moody`s по Азербайджану.

«Стоимость нефти марки WTI в течение 2019-2020 годы будет колебаться в диапазоне от 50 до 70 долларов за баррель, а цена барреля нефти марки Brent - в промежутке 55-75 долларов", - сказал Денис Перевезенцев.

По его мнению, сильный рост за пределы этого диапазона маловероятен, потому что все в большей степени начинает активизироваться добыча в США и других странах, что приведет к переизбытку нефти, а это в дальнейшем может негативно повлиять на цены. «Однако сильное снижение цен ниже этого диапазона нам видится маловероятным из-за того, что на уровне 50-55 долларов находится маржинальная стоимость производства у большинства производителей. Соответственно на долгосрочном горизонте вряд ли цены упадут ниже этой отметки», - считает Денис Перевезенцев.

В настоящее время имеется целый ряд причин, которые позволяют ценам удерживаться на достаточно высоком уровне, но вряд ли такая ситуация рассчитана на длительный период времени.

По его словам, с 2017 года наблюдается рост цен на нефть. Заключение сделки ОПЕК+ способствовало стабилизации спроса и предложения, и внесло ключевую лепту в стабилизацию цен на нефть. И в балансировании рынка ключевая роль принадлежит Саудовской Аравии, которая за все время действия соглашения ОПЕК+ выполнила свои обязательства на 261%. Саудовская Аравия – сторона, которая в большей степени заинтересована в высоких ценах на нефть, потому что ее бюджет балансируется при достаточно высоких ценах и у нее были планы по проведению IPOSaudiAramco, для которого так же необходима высокая цена на нефть.

«В результате к концу 2018 года сложилась ситуация переизбытка, связанная с тем, что страны решили на фоне высоких цен на нефть, санкций против Ирана увеличить добычу. Это привело к тому, что разница между спросом и предложением на рынке достигла 1,5 млн баррелей к концу 2017 года, что привело к резкому снижению цен на нефть и превышению предложения над спросом. Цены в первом квартале 2019 года восстановились и основным драйвером являются геополитические риски – неопределенность в отношении продления США лицензий, выданных основным импортерам нефти из Ирана. Мы полагаем, что лицензии скорее не будут продлены или будут существенно снижены квоты на импорт нефти. Если это произойдет, то рынок возможно будет находиться на уровне достаточно высоких цен на нефть. Неопределенность в отношении Венесуэлы, добычи в Ливии также толкает котировки к достаточно высоким уровням. Эти уровни не являются долгосрочными, и охватывают горизонт 12-18 месяцев», - считает Денис Перевезенцев.

По его мнению, из-за санкций против Ирана ситуация легкого дефицита перешла в ситуацию избыточного предложения со второго квартала 2017 года, и такая ситуация сохранялась до начала 2019 года - до очередного этапа продления сделки ОПЕК+.

«Это позволило стабилизировать рынок, что произошло благодаря усилиям Саудовской Аравии, потому что Россия взятые на себя обязательства не очень хорошо выполняла и к концу апреля из 200 тыс баррелей, которые российские компании должны были сократить ежесуточный объем добычи, снижение составило около 170 тысяч баррелей», - сказал представитель агентства.

Серьезным вкладом в ребалансировку рынка было то, что после санкций среднесуточный уровень добычи в Иране сократился с 3,8 до 2,5 млн баррелей в апреле, а экспорт - с 2,5 до 1 млн баррелей.

По словам аналитика, избыточные мощности после продления сделки ОПЕК+ в 2019 году выросли. "Свободные мощности более 1,5 млн баррелей - это только задел по увеличению добычи у Саудовской Аравии. В Иране, африканских, ближневосточных странах эти мощности также существенны. Если дальнейшая политика США будет направлена на снижение экспорта Ирана, то дополнительные мощности пойдут из Саудовской Аравии, России и других стран. Они смогут компенсировать эти объемы, что с фундаментальной точки зрения окажет влияние на спрос и предложение в среднесрочной перспективе", - сказал Денис Перевезенцев.

Таким образом, по его мнению, рынок будет находиться в балансе, даже в случае, если будут немного ослаблены квоты. «И такая ситуация будет сохраняться до конца 2019 года», - сказал Перевезенцев.

Среди факторов, влияющих на высокие цены на нефть, – низкие запасы, которые находятся на уровне, который соответствует пятилетнему среднему. Сделка ОПЕК+, по его мнению, позволила снизить их.

«Однако в последнее время запасы постепенно начали расти. Поворотным моментом станет, если ситуация с Ираном и Венесуэлой разрешится или рынок перестанет реагировать и уделять внимание более фундаментальным факторам. Рост запасов может стать одним из индикаторов, который может развернуть рынок из состояния высоких цен к более низким, но и более реалистичным ценам в долгосрочном периоде», - сказал аналитик.

Одним из основных факторов, который повлияет на удерживании высоких цен на нефть в среднесрочной и долгосрочной перспективе – увеличение добычи сланцевой нефти в США. «Этот фактор на наш взгляд будет оставаться достаточной важным. Добыча сланцевой нефти за последние 2 года увеличена на 3 млн баррелей и уже превышает 12 млн баррелей», - сказал Перевезенцев.

Он также коснулся условий для бизнеса в нефтегазовом секторе. «Мы не ожидаем, с одной стороны, существенного роста рентабельности у вертикально интегрированных компаний, с другой стороны не ожидаем, что компании будут демонстрировать слабые результаты, несмотря на то что они достаточно агрессивно начинают выплачивать дивиденды к тому же деньгами, тогда как в период низких цен на нефть выплаты производились акциями. Если цены на нефть не упадут до 50 долларов и ниже, то наш прогноз по вертикально интегрированным компаниям будет оставаться стабильным», - отметил аналитик.

Илаха Мамедли