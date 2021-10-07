Moody's повысило прогноз цены на нефть в 2022 году

Международное рейтинговое агентство Moody's Investors Service (Moody's) повысило прогноз по средней цене на нефть в 2022 году по диапазону в 50-70 долларов США за баррель.

Международное рейтинговое агентство Moody's Investors Service (Moody's) повысило прогноз по средней цене на нефть в 2022 году по диапазону в 50-70 долларов США за баррель.

Как передает Report, об этом говорится в докладе агентства.

"Мы увеличили наш среднесрочный диапазон цен на нефть до 50-70 долларов США за баррель, чтобы отразить наши ожидания, что полная стоимость добычи маржинального барреля нефти будет продолжать расти вместе с продолжающимся восстановлением спроса", — отмечается в релизе.

Агентство также ожидает, что себестоимость добычи будет расти вместе с ростом спроса в 2022-2023 годах.

Вместе с этим аналитики агентства отмечают, что инвестиции в энергетический сектор значительно ниже допандемического уровня, несмотря на резкое изменение цен на нефть и природный газ в 2021 году.

"Наш анализ показывает, что добывающим компаниям потребуется значительно увеличить свои расходы в среднесрочной перспективе, чтобы полностью восполнить запасы и избежать снижения добычи в будущем", — сообщает агентство.

Отметим, что в мае Moody's прогнозировало среднюю цену на нефть марки Brent на 2021 год на уровне 58 долларов США за баррель, на 2022 год - 53 доллара США за баррель.