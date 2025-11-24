Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе COP30 VI Игры исламской солидарности Бюджетный пакет
    Мировые цены на нефть выросли после заметного снижения на предыдущей неделе

    Энергетика
    • 24 ноября, 2025
    • 09:58
    Мировые цены на нефть выросли после заметного снижения на предыдущей неделе

    Мировые цены на нефть незначительно выросли в понедельник утром после снижения котировок за предыдущую неделю более чем на 3%.

    Как передает Report, об этом свидетельствуют данные торгов. Цена февральских фьючерсов на нефть марки Brent повысилась на 0,03% к уровню предыдущего закрытия, до $61,96 за баррель, январских фьючерсов на WTI - на 0,43%, до $58,06.

    За предыдущую неделю нефть марки Brent снизилась в цене на 3,8%, марки WTI - на 3,15%.

