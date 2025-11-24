Мировые цены на нефть выросли после заметного снижения на предыдущей неделе
Энергетика
- 24 ноября, 2025
- 09:58
Мировые цены на нефть незначительно выросли в понедельник утром после снижения котировок за предыдущую неделю более чем на 3%.
Как передает Report, об этом свидетельствуют данные торгов. Цена февральских фьючерсов на нефть марки Brent повысилась на 0,03% к уровню предыдущего закрытия, до $61,96 за баррель, январских фьючерсов на WTI - на 0,43%, до $58,06.
За предыдущую неделю нефть марки Brent снизилась в цене на 3,8%, марки WTI - на 3,15%.
Последние новости
10:29
Фото
В результате взрыва в Баку госпитализированы 5 человек - ОБНОВЛЕНО - 2Происшествия
10:12
Азербайджан огласил планы по декарбонизации промышленности до 2035 годаПромышленность
10:09
Фарид Шафиев: Военно-политическое сотрудничество Азербайджана и Турции является образцовымВнешняя политика
10:04
Поджегший синагогу в Австралии сделал это под влиянием болезниДругие страны
09:59
Фото
Команда Наццентра кибербезопасности Азербайджана добилась успеха в конкурсе "ARMYTHON"Происшествия
09:59
Азербайджан планирует стабилизировать выбросы в агросекторе за счет увеличения лесного покроваАПК
09:58
Мировые цены на нефть выросли после заметного снижения на предыдущей неделеЭнергетика
09:51
Фото
Проходит первый Шушинский форум мозговых центров Азербайджана и ТурцииВнешняя политика
09:50