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Мировые цены на нефть выросли более чем на 1%

Мировые цены на нефть выросли более чем на 1% Мировые цены на нефть в среду утром выросли более чем на 1%, инвесторы оценивают перспективы запрета экспорта нефти из США.
Энергетика
25 мая 2022 г. 09:21
Мировые цены на нефть выросли более чем на 1%

Мировые цены на нефть в среду утром выросли более чем на 1%, инвесторы оценивают перспективы запрета экспорта нефти из США.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные торгов.

Цена августовских фьючерсов на нефть марки Brent выросла на 1,21%, до 112,03 доллара за баррель, июльских фьючерсов на WTI — на 1,22%, до 111,11 доллара.

Цены на нефть увеличиваются на новостях о том, что министр энергетики США Дженнифер Гранхольм заявила, что американская администрация не исключает запрета на экспорт нефти для сдерживания цен на топливо.

В центре внимания также остаются события, связанные с ограничениями ЕС на поставки из России.

"Вероятность соглашения о принятие европейских санкций в отношении российской нефти в ближайшее время продолжает снижаться", — пишет газета Wall Street Journal.

Повлиять на стоимость "черного золота" не смогла статистика коммерческих запасов нефти в США за неделю по 20 мая, которые неожиданно выросли на 0,567 млн баррелей, хотя прогнозировалось снижение на 0,69 млн. Позже в среду рынки ждут официальную статистику Минэнерго США.

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Версия на азербайджанском языке Dünya bazarında nefti 1%-dən çox bahalaşıb
Версия на английском языке Global oil prices rise by over 1%

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