Мировые цены на нефть незначительно снизились

Фьючерс на нефть Brent с поставкой в апреле снизился на 0,32%, достигнув отметки $68,82 за баррель.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные торгов.

На Нью-Йоркской товарной бирже фьючерсы на нефть WTI с поставкой в марте торгуются по цене $64,10 за баррель.

Разница в цене между контрактами на нефть Brent и нефть WTI составила $4,72 за баррель.

Цены на нефть немного снизились в ходе азиатских торгов во вторник, отыграв часть роста предыдущей сессии, поскольку трейдеры следят за возможным ухудшением отношений между США и Ираном, а ожидание ключевых экономических данных также держит рынки в напряжении.

Цены на нефть выросли более чем на 1% в предыдущую сессию после сообщений о том, что США становятся более осторожными в отношении Ирана, что в значительной степени нивелировало позитивные сигналы от переговоров, проведенных между двумя странами в выходные.