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Мировые цены на нефть незначительно подорожали

Мировые цены на нефть незначительно подорожали Мировые цены на нефть во вторник утром выросли на перспективах повышения спроса и недостаточно растущего ее предложения на рынке.
Энергетика
25 января 2022 г. 09:18
Мировые цены на нефть незначительно подорожали

Мировые цены на нефть во вторник утром выросли на перспективах повышения спроса и недостаточно растущего ее предложения на рынке.

Как передает Report, цена апрельских фьючерсов на нефть марки Brent увеличилась на 0,53%, до 85,88 доллара США за баррель, мартовских фьючерсов на WTI — на 0,4%, до 83,63 доллара.

Инвесторы находятся в ожидании предстоящего заседания ОПЕК+, которое запланировано на 2 февраля. С августа альянс увеличивает свою совокупную добычу нефти на 400 тыс. баррелей в сутки ежемесячно. Газета Wall Street Journal пишет, что добыча в целом в мире будет наращиваться медленными темпами.

Кроме того, по словам аналитиков, цена на нефть растет на фоне признаков растущей неопределенности вокруг отношений между Россией и Украиной.

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