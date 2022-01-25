Мировые цены на нефть незначительно подорожали

Мировые цены на нефть во вторник утром выросли на перспективах повышения спроса и недостаточно растущего ее предложения на рынке.

Мировые цены на нефть во вторник утром выросли на перспективах повышения спроса и недостаточно растущего ее предложения на рынке.

Как передает Report, цена апрельских фьючерсов на нефть марки Brent увеличилась на 0,53%, до 85,88 доллара США за баррель, мартовских фьючерсов на WTI — на 0,4%, до 83,63 доллара.

Инвесторы находятся в ожидании предстоящего заседания ОПЕК+, которое запланировано на 2 февраля. С августа альянс увеличивает свою совокупную добычу нефти на 400 тыс. баррелей в сутки ежемесячно. Газета Wall Street Journal пишет, что добыча в целом в мире будет наращиваться медленными темпами.

Кроме того, по словам аналитиков, цена на нефть растет на фоне признаков растущей неопределенности вокруг отношений между Россией и Украиной.