О нас

Мировые цены на нефть коррекционно выросли

Мировые цены на нефть коррекционно выросли Мировые цены на нефть в пятницу утром незначительно выросли.
Энергетика
24 июня 2022 г. 10:11
Мировые цены на нефть коррекционно выросли

Мировые цены на нефть в пятницу утром незначительно выросли.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные торгов.

Цена августовских фьючерсов на нефть марки Brent выросла на 0,5%, до 110,6 доллара за баррель, на WTI — на 0,34%, до 105,62 доллара.

Цены на нефть в пятницу утром перешли к росту, накануне нефтяные котировки снижались на опасениях рецессии и данных о запасах нефти в США. Американский институт нефти (API) сообщил, что коммерческие запасы нефти в США за неделю по 17 июня увеличились на 5,6 млн баррелей, при этом аналитики, напротив, прогнозировали снижение на 1,4 млн.

Рынок в ожидании еженедельных данных американской нефтегазовой сервисной компании Baker Hughes о количестве действующих нефтяных буровых установок в США. За предыдущую рабочую неделю их число выросло на четыре – до 584 агрегатов.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на английском языке Oil prices go up 
Версия на азербайджанском языке Neft bahalaşıb

Другие новости из категории

Азербайджанская нефть подорожала
Азербайджанская нефть подорожала
24 июня 2022 г. 10:31
Иран предложил Ираку развивать совместные проекты в нефтегазовой сфере
Иран предложил Ираку развивать совместные проекты в нефтегазовой сфере
24 июня 2022 г. 08:48
Продолжается подготовка к коммерческому запуску трубопровода IGB
Продолжается подготовка к коммерческому запуску трубопровода IGB
23 июня 2022 г. 15:13
IFC поддержит Азербайджан в развитии морской ветроэнергетики
IFC поддержит Азербайджан в развитии морской ветроэнергетики
23 июня 2022 г. 14:25
Bloomberg:Танкеры с нефтью из России пропали с радаров
Bloomberg:Танкеры с нефтью из России пропали с радаров
23 июня 2022 г. 14:03
Германия перешла ко второй фазе чрезвычайного плана действий для снабжения газом
Германия перешла ко второй фазе чрезвычайного плана действий для снабжения газом
23 июня 2022 г. 13:12
SOCAR назвал объем инвестиций в экономику Румынии
SOCAR назвал объем инвестиций в экономику Румынии
23 июня 2022 г. 12:55
ЕК: 12 стран Евросоюза столкнулись с сокращением поставок российского газа
ЕК: 12 стран Евросоюза столкнулись с сокращением поставок российского газа
23 июня 2022 г. 12:33
ЕБРР: Азербайджан может стать лидером по ВИЭ в регионе
ЕБРР: Азербайджан может стать лидером по ВИЭ в регионе
23 июня 2022 г. 11:13
Цена азербайджанской нефти упала почти на четыре доллара
Цена азербайджанской нефти упала почти на четыре доллара
23 июня 2022 г. 10:19

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi