Мировые цены на нефть коррекционно выросли

Мировые цены на нефть в пятницу утром незначительно выросли.

Мировые цены на нефть в пятницу утром незначительно выросли.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные торгов.

Цена августовских фьючерсов на нефть марки Brent выросла на 0,5%, до 110,6 доллара за баррель, на WTI — на 0,34%, до 105,62 доллара.

Цены на нефть в пятницу утром перешли к росту, накануне нефтяные котировки снижались на опасениях рецессии и данных о запасах нефти в США. Американский институт нефти (API) сообщил, что коммерческие запасы нефти в США за неделю по 17 июня увеличились на 5,6 млн баррелей, при этом аналитики, напротив, прогнозировали снижение на 1,4 млн.

Рынок в ожидании еженедельных данных американской нефтегазовой сервисной компании Baker Hughes о количестве действующих нефтяных буровых установок в США. За предыдущую рабочую неделю их число выросло на четыре – до 584 агрегатов.