Министр финансов: В кредитной гарантии MIGA на $750 млн для "Южного газового коридора" нет необходимости

Азербайджан выполняет все обязательства по государственному долгу, полностью придерживается утвержденной среднесрочной и долгосрочной стратегии управления государственным долгом.

Как сообщает Report, об этом сказал министр финансов Самир Шарифов на совещании при президенте Ильхаме Алиеве.

"Нам удалось снизить уровень долга и обеспечить сохранение текущего уровня.

В то же время некоторые важные проекты обеспечиваются государственными гарантиями. Одним из них является "Южный газовый коридор". Отрадно, что для этого проекта не потребовалось полного финансирования, но переговоры с зарубежными финансовыми институтами были проведены, то есть они выразили готовность выделить средства. Однако мы отказались от долга в 2 миллиарда долларов в качестве первого пакета, в нем не было необходимости.

Также отрадно, что ЗАО "Южный газовый коридор" уже подписало соглашение о предоставлении гарантии на сумму 750 млн долларов с Многосторонним агентством по инвестиционным гарантиям (MIGA), но необходимости в этой кредитной гарантии больше нет. Это было обеспечено в результате экономии средств по проекту, а также благодаря его запуску, после чего у компании появилась возможность погашать долги за счет собственных ресурсов", - сказал он.