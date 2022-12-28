Министр: Связи между Сербией и Азербайджаном приобретают стратегическое значение

Результаты энергетического сотрудничества между Сербией и Азербайджаном будут показателем экономического прогресса, а также двустороннего сотрудничества в целом.

Результаты энергетического сотрудничества между Сербией и Азербайджаном будут показателем экономического прогресса, а также двустороннего сотрудничества в целом.

Об этом в интервью Report сказала министр горнодобывающей промышленности и энергетики Сербии Дубравка Джедович.

"Основываясь на хороших отношениях между двумя президентами, связи между Сербией и Азербайджаном приобретают стратегическое значение. И важные темы, которые мы подняли за короткое время относительно поставок газа и электроэнергии, только подтверждают это. Сфера энергетики представляет собой одну из наиболее важных областей сотрудничества между нашими двумя странами, и все результаты, которых мы достигнем, будут показателем экономического прогресса, а также двустороннего сотрудничества в целом", - отметила министр.

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