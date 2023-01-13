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Министр энергетики: В прошлом году Азербайджан увеличил экспорт газа на 18%

Министр энергетики: В прошлом году Азербайджан увеличил экспорт газа на 18% В 2022 году Азербайджан увеличил экспорт газа на 18%.
Энергетика
13 января 2023 г. 12:40
Министр энергетики: В прошлом году Азербайджан увеличил экспорт газа на 18%

В 2022 году Азербайджан увеличил экспорт газа на 18%.

Как сообщает Report, об этом на своей странице в Twitter написал министр энергетики Пярвиз Шахбазов.

По словам министра, в прошлом году из Азербайджана в Европу было поставлено 11,4 млрд кубометров газа.

Он сообщил, что за это время в Турцию было экспортировано 8,4 млрд кубометров, а в Грузию - 2,5 млрд кубометров газа.

Шахбазов подчеркнул, что в этом периоде поставки по Трансанатолийскому газопроводу (TANAP) из Азербайджана в Турцию составили 5,6 млрд кубометров газа.

Отметим, что в 2021 году из Азербайджана в Европу было поставлено 8,2 млрд кубометров природного газа.

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Версия на английском языке Energy minister: Azerbaijan increased its gas export by 18% in 2022
Версия на азербайджанском языке Energetika naziri: “Ötən il Azərbaycan qaz ixracını 18 % artırıb”

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