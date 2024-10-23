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Министр энергетики: Диверсификация важна для обеспечения стабильности энергетического рынка

Министр энергетики: Диверсификация важна для обеспечения стабильности энергетического рынка 11:57
Энергетика
23 октября 2024 г. 12:40
Министр энергетики: Диверсификация важна для обеспечения стабильности энергетического рынка

Диверсификация необходима для стабильности энергетического рынка, надежных поставок и эффективного управления волатильностью возобновляемых источников энергии.

Как сообщает Report со ссылкой на Министерство энергетики, об этом сказал министр Пярвиз Шахбазов в ходе выступления на Форуме "Укрепление энергетической безопасности с использованием эффективности инновационных технологий", проходящем в Китае.

По его словам, главными приоритетами являются диверсификация и современная глобальная энергетическая архитектура, основанная на возобновляемых источниках энергии: "Благодаря диверсифицированным маршрутам, Азербайджан сегодня поставляет газ в 10 стран и нефть почти в 30 стран. В прошлом году 75% нашего нефтяного экспорта и 50% поставок газа пришлись на Европу. Азербайджан доказал, что является надежным партнером в обеспечении энергетической безопасности на международном уровне. Теперь же реализуется стратегически важная повестка, связанная с "зеленой энергией", которая еще больше диверсифицирует и расширяет роль нашей страны в энергоснабжении. Создание "зеленых энергетических коридоров" в направлении Турции, Европы и Центральной Азии являются важными приоритетами этой повестки".

Шахбазов отметил, что на "Саммите лидеров по зеленому энергетическому коридору Каспий-Черное море-Европа", который пройдет в рамках COP29 будет представлен первичный отчет технико-экономического обоснования проекта данного коридора, а с 2025 года проект вступит в активную фазу реализации.

Министр также предоставил информацию о том, что началась подготовка технико-экономического обоснования "зеленого энергетического коридора Азербайджан-Турция-Европа" с пропускной способностью 1 ГВт, реализуемого как часть Концепции "Зеленой энергетической зоны", а также о том, что во время COP29 будет подписано "Межправительственное соглашение о стратегическом партнерстве в области развития и передачи зеленой энергии между Азербайджаном, Казахстаном и Узбекистаном".

Он добавил, что Азербайджан, в качестве председателя COP29 объявил развитие "зеленых энергетических коридоров" и интерконнекторов основной энергетической инициативой.

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Версия на английском языке Azerbaijan's Energy Minister: Diversification сrucial for stability in energy market
Версия на азербайджанском языке Pərviz Şahbazov: “Enerji bazarında sabitlik üçün diversifikasiya zəruridir”

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